yudjin Re: Источник: взрыв дома в Магнитогорске — теракт, в маршрутке... #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5679

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:37 Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что между обрушением жилого дома и взрывом микроавтобуса в Магнитогорске нет никакой связи. «Не верьте этим слухам, это череда обстоятельств, которые внешне выглядят связанными между собой, а вообще все по-другому», — сказал губернатор. Ранее региональное издание Znak.com и 74.ру написали со ссылкой на источники, что микроавтобус, в котором находились 3 человека, сгорел 1 января в результате перестрелки силовиков с террористами, которые якобы были причастны к взрыву в многоэтажке в Магнитогорске.