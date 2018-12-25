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≡ В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34630
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.18 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При небольшой модернизации мощность можно утроить, забирая на переработку весь мусор с полигонов области, отметил на церемонии открытия директор ТОО «EKO SITI KZ» Жандос ЖАКСЫБАЕВ. Стоимость проекта – около 300 млн тенге.
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§ Добринцофф
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6294
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.12.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
"мусорщики", не заполняйте ленту слева,
не портите людям праздничное настроение.


Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=36414&post_id=791370&order=0&viewmode=flat&pid=791360&forumid=1#791370

О ,модератор с гаража вернулся.
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§ maxsaf
Re: В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1031
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А что это разве тайна?
Кто был на полигоне ,тот наверно видел кучки аккуратно сложенных в мешки ПВХ бутылок,плёнки,кучи металла и всего ,что можно сдать.

В этой части вопросов как-раз таки нет, но вы утверждали, что все это происходило без вливаний, что у меня лично вызывает сомнения. ;-)
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§ Добринцофф
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6294
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.12.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В этой части вопросов как-раз таки нет, но вы утверждали, что все это происходило без вливаний, что у меня лично вызывает сомнения.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=36414&viewmode=flat&sortorder=0&start=30

Конечно без вливаний,всё на самоокупаемости.
Вам наверно трудно представить,что люди добровольно будут лазить по помойке и чё там собирать и сортировать,но так оно и есть,это нормальная работа обычного самозанятого человека в Казахстане.
Чем ходить по ЦОНам ,соцзащитам или упаси бог ,биржам труда пытаясь законно оформить пособие по безработице,намного проще и эффективней это время потратить на реальный заработок на свалке.
Нас тут давно приучили заботиться о себе самому,что бы лишний раз у государства копейку не клянчили,а теперь вот ещё эти самозанятые с нового года налог будут платить.
Правда здорово,учись заграница!
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§ maxsaf
Re: В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1031
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вам наверно трудно представить,что люди добровольно будут лазить по помойке и чё там собирать и сортировать

Ну в таком контексте - не особо трудно, когда ищут только то, что может представлять ценность, к примеру, цветмет. Но ведь это не имеет ничего общего с грязным промокшим картоном и битым стеклом.
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§ Добринцофф
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6294
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.12.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
когда ищут только то, что может представлять ценность, к примеру, цветмет.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791380&topic_id=36414&forumid=1#791380

Времена цветмета на свалке давно прошли,сейчас за счастье простую железяку найти.
ПВХ тары ,плёнки разной ,в принципе много ещё,я там бываю временами,если чё сфотаю покажу чё они там собирают.
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§ Sniper
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1152
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.12.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое впечатление, что вас поуезжавщих отсюда, пропустили через мусоросортировочные линии Запада. Такое тонкое знание предмета дискуссии. Там есть такие, кто сколотил состояние на сортировке мусора?
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§ maxsaf
Re: В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1031
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.01.19 - 04:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Такое впечатление, что вас поуезжавщих отсюда, пропустили через мусоросортировочные линии Запада. Такое тонкое знание предмета дискуссии. Там есть такие, кто сколотил состояние на сортировке мусора?

Насколько я понял - камни в основном в мой огород, поправьте, если не так. Вы правы, предмет дискуссии мне знаком, но лишь потому что я работаю в IT и занимаюсь модной цифровизацией, а через "мусоропереработку" я прошел еще до выезда из страны, и на стадии "сортировки" оказался не нужен Родине. И, как и положено после "ресайклинга", я воспользовался вторым шансом, о чем ни чуть не сожалею. ;-)
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§ Sniper
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1152
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 06:45
Комментарий удален модератором.
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§ Khalisi
Re: В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как это хорошо. Сил нет смотреть как человек, где живи там и с...ет
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§ maxsaf
Re: В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1031
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.01.19 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:

Да как вы время на это находите? В статье же написали - еще 200 лямов надо. Не свалятся же они с неба - налоги собрать надо, а для налогов работать надо. А когда наработаетесь - гляньте в интернетах, сколько на самом деле стОит такая коробка с конвейером, как на фотке. Всего доброго :-)
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