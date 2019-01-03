elektron Re: Назарбаев подписал закон о кино #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2342

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:57 Ранее министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы сообщал, что действующая статья закона "О культуре", касающаяся обязательного дубляжа фильмов на казахский язык, является декларативной.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33384?1546523521



Это как понять, декларативной?

Хотя дальше вроде понятно, как и в цивилизованных странах.

Цитата:"В Китае, США обязательным условием является обеспечение субтитрами всех фильмов с языка оригинала на язык аудитории. Это один из самых приемлемых и эффективных механизмов", - рассказал министр, выступая в сенате."



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33384?1546523521



Ключевое слово " на язык аудитории."

Против "первого"