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§ NG.kz
Источник: взрыв дома в Магнитогорске — теракт, в маршрутке убиты террористы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34630
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обрушение подъезда в десятиэтажном доме в Магнитогорске, случившееся 31 декабря 2018 года, и ЧП с «Газелью», которое произошло вечером 1 января, связаны, сообщил неназванный источник порталу Znak.com. Официально информация не подтверждена.
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§ Vital
Re: Источник: взрыв дома в Магнитогорске — теракт, в маршрутке...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6849
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотришь фото Донбасса, где боевые снаряды попадают в бетон и дома только в редких случаях сыпятся , обычно разрушен один этаж куда попал снаряд. А тут как то прям уж очень случайность какая то подозрительная .
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§ Гога
Источник: взрыв дома в Магнитогорске — теракт, в маршрутке убиты террористы
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 533
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.01.19 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital
Правду мы как всегда не узнаем .
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§ dandiv
Источник: взрыв дома в Магнитогорске — теракт, в маршрутке убиты террористы
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 715
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 02.01.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Правду мы как всегда не узнаем .

Ну судя по заголовку статьи
Источник: взрыв дома в Магнитогорске — теракт, в маршрутке убиты террористы
как бы уже имеющаяся информация говорит о том, что... нехорошая ситуация - очень жаль пострадавших :-( :-( :-(
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§ yudjin
Re: Источник: взрыв дома в Магнитогорске — теракт, в маршрутке...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5679
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.01.19 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что между обрушением жилого дома и взрывом микроавтобуса в Магнитогорске нет никакой связи. «Не верьте этим слухам, это череда обстоятельств, которые внешне выглядят связанными между собой, а вообще все по-другому», — сказал губернатор. Ранее региональное издание Znak.com и 74.ру написали со ссылкой на источники, что микроавтобус, в котором находились 3 человека, сгорел 1 января в результате перестрелки силовиков с террористами, которые якобы были причастны к взрыву в многоэтажке в Магнитогорске.
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§ arman_kst
Re: Источник: взрыв дома в Магнитогорске — теракт, в маршрутке...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 128
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.01.19 - 08:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем публиковать непроверенные факты
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§ Khalisi
Re: Источник: взрыв дома в Магнитогорске — теракт, в маршрутке...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как дел жалко людей. Взрыв или нет - погибли невинные люди. Детки.
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§ Menden1968
Re: Источник: взрыв дома в Магнитогорске — теракт, в маршрутке...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 257
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.01.19 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://vz.ru/news/2019/1/2/958054.html

.....имформацию господа проверяйте,так и не заметите как превратитесь в жёлтую газетёнку....
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§ Menden1968
Re: Источник: взрыв дома в Магнитогорске — теракт, в маршрутке...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 257
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.01.19 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3101420
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§ Menden1968
Re: Источник: взрыв дома в Магнитогорске — теракт, в маршрутке...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 257
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.01.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://vz.ru/news/2019/1/3/958113.html
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