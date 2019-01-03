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§ NG.kz
Назарбаев подписал закон о кино
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34630
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.19 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фильмы, прокат и показ которых осуществляются не на казахском языке, должны быть дублированы либо субтитрированы, либо обеспечены закадровым переводом на казахский язык, за исключением фильмов ограниченного проката.
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§ лимон
Re: Назарбаев подписал закон о кино
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 835
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.01.19 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а давайте фильмы на языке оригинала показывать? трехязычие же, и во весь экран титры на двух других :-x
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§ Khalisi
Re: Назарбаев подписал закон о кино
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таки и учат язык между прочим!
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§ Khalisi
Re: Назарбаев подписал закон о кино
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

И все это вам не нравится, Дон Лимон :lol:
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§ Vital
Re: Назарбаев подписал закон о кино
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6849
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.19 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:

Мне все нравится . Я все за! Давно предлагаю не тянуть мозги. Лучше будет для всех, если запретить весь русский мир. Что б не мучится . Будущее не будет тут многонациональное. .
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§ maxsaf
Re: Назарбаев подписал закон о кино
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1031
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.01.19 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
Таки и учат язык между прочим!

И вот так тоже учат. :lol:
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§ elektron
Re: Назарбаев подписал закон о кино
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2342
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.01.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы сообщал, что действующая статья закона "О культуре", касающаяся обязательного дубляжа фильмов на казахский язык, является декларативной.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33384?1546523521

Это как понять, декларативной?
Хотя дальше вроде понятно, как и в цивилизованных странах.
Цитата:"В Китае, США обязательным условием является обеспечение субтитрами всех фильмов с языка оригинала на язык аудитории. Это один из самых приемлемых и эффективных механизмов", - рассказал министр, выступая в сенате."

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33384?1546523521

Ключевое слово " на язык аудитории."
Против "первого" ;-)
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