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§ NG.kz
В Казахстане отменяется заочная форма обучения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34630
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.19 - 07:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 января в вузах Казахстана отменяется заочная форма обучения, сообщает tengrinews со ссылкой на телеканал "Хабар 24". Такими мерами министерство образования намерено повысить качество подготовки специалистов.
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§ Sniper
Re: В Казахстане отменяется заочная форма обучения
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1152
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 07:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди моего поколения довольствовались получением вузовского диплома по заочной форме обучения. Разве плохо работали эти специалисты?
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§ Khalisi
Re: В Казахстане отменяется заочная форма обучения
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С одной стороны этот и хорошо. Заочно - этот все равно не то.
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§ drakon
В Казахстане отменяется заочная форма обучения
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15489
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.01.19 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Разве плохо работали эти специалисты?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791970&topic_id=36470&forumid=1#791970

Они работали - неплохо, потому,что учились-
по специальности... :lol:
Они имели такие навыки - в работе, но не
имели только образования, высшего.
Как сейчас министры и Акимы, по 6 высших
образований имеют... :-o
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