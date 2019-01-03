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≡ "Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34630
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предварительное слушание по уголовному делу в отношении 30-летнего Анатолия Шевченко и 26-летнего Руслана Ажанова началось в суде по уголовным делам Костанайской области сегодня, 3 января. Они обвиняются в покушении на изнасилование, изнасиловании и убийстве с особой жестокостью 18-летней Дарьи Махартовой.
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[Исправлено: Volkov, 03.01.2019 - 13:32]

§ Khalisi
Re: "Будем настаивать на пожизненном" - родственники...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Звери
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§ Khalisi
Re: "Будем настаивать на пожизненном" - родственники...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой жестокостью нужно обладать, чтобы сделать такое с человеком?
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§ сайлау курманов
Re: "Будем настаивать на пожизненном" - родственники...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2995
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.01.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтоб в аду сгорели. Сволочи вместе с родней
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§ drakon
Re: "Будем настаивать на пожизненном" - родственники...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15489
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.01.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в чём - состояла, Следственная Тайна?... 8-)
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§ yudjin
"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями, которые началось в суде по уголовным делам Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5679
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.01.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем делать закрытым такой процесс? Это же не коррупционеров чиновников судят, которые много чего интересного могут рассказать. Тут вроде как виновные есть, других нет...паровозом никого не потащат...
Или боятся огласки возможных нестыковок? Люди же уже не верят в правосудие.

[Исправлено: yudjin, 03.01.2019 - 12:31]
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§ Солнышко
Re: "Будем настаивать на пожизненном" - родственники...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1278
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 03.01.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Зачем делать закрытым такой процесс?

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33382

Вы видели перечень статей УК по которым их обвиняют? Вы хотя бы примерно представляете, что они делали с девушкой? И это еще и озвучивать в открытом процессе? Именно для таких случаев и предусмотрены закрытые процессы в соответствии с законодательством.
Я очень надеюсь, что в тех местах, где они будут отбывать наказание (пожизненное, думаю, не меньше) ними совершат примерно такие же действия.
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§ Vital
"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6848
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:

А как будто не кто не знает что они делали с девушкой . А суд значит почему закрытый? Скорей всего не первое такое у них " крутое " преступление а видимо уже было. И их прошлые возможно " наши" корумпированно органы уже закрыли их другими типами , обычно нариками. Не факт . Ну не стало веры нашим органам.
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§ yudjin
"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5679
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.01.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
И это еще и озвучивать в открытом процессе?

Возможно и так. А зачем делать закрытым процесс с полицейскими, которые проявили халатность? У них статьи совсем другие были.
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§ Victor Yang
"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11116
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.01.19 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Я очень надеюсь, что в тех местах, где они будут отбывать наказание (пожизненное, думаю, не меньше) ними совершат примерно такие же действия.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792026&topic_id=36477&forumid=1&1546514669

Если будет ПЛС - вряд ли. Там почти все такие сидят.
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