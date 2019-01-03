Солнышко Re: "Будем настаивать на пожизненном" - родственники... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1278

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:23 Цитата: yudjin:

Зачем делать закрытым такой процесс?



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33382 Зачем делать закрытым такой процесс?Источник:

Вы видели перечень статей УК по которым их обвиняют? Вы хотя бы примерно представляете, что они делали с девушкой? И это еще и озвучивать в открытом процессе? Именно для таких случаев и предусмотрены закрытые процессы в соответствии с законодательством.

Я очень надеюсь, что в тех местах, где они будут отбывать наказание (пожизненное, думаю, не меньше) ними совершат примерно такие же действия.