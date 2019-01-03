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§ NG.kz
Женщине, донором которой стал ее арестованный в Костанае брат, сделали трансплантацию
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34630
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Онкобольной женщине сделали операцию по пересадке костного мозга. Задержанный за хранение наркотиков Нурлан Арестанов все-таки смог стать донором для собственной сестры, но для этого его пришлось дважды этапировать в Астану.
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§ Khalisi
Re: Женщине, донором которой стал ее арестованный в Костанае...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здоровья женщине!
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