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§ NG.kz
Частный дом сгорел в поселке Джамбул Костанайского района
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34630
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЧП произошло 2 января. Без крыши над головой осталась семья Исмагуловых - муж, жена и их десятилетний сын. Сгорело все: холодильник, морозильная камера, стиральная машина, телевизор. От дома остались только стены.
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§ arman_kst
Re: Частный дом сгорел в поселке Джамбул Костанайского района
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 128
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.01.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Летом строить заново надо.
А пока можно снять комнату в общежитии на КСК (30 тыс)
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§ Vital
Re: Частный дом сгорел в поселке Джамбул Костанайского района
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6848
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:

Фигня проблема. В месяц 500 000 штук у средней семьи. Через месяц купят себе все потереные вещи, бытовую технику. Ипотеку возьмут и буду 50 000 в месяц платить. Проблема закрыта.
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§ Khalisi
Re: Частный дом сгорел в поселке Джамбул Костанайского района
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

А, ну да же.
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