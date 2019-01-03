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§ NG.kz
Назарбаев подписал закон о кино
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34630
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.19 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фильмы, прокат и показ которых осуществляются не на казахском языке, должны быть дублированы либо субтитрированы, либо обеспечены закадровым переводом на казахский язык, за исключением фильмов ограниченного проката.
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§ лимон
Re: Назарбаев подписал закон о кино
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 835
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.01.19 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а давайте фильмы на языке оригинала показывать? трехязычие же, и во весь экран титры на двух других :-x
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§ Khalisi
Re: Назарбаев подписал закон о кино
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таки и учат язык между прочим!
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§ Khalisi
Re: Назарбаев подписал закон о кино
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

И все это вам не нравится, Дон Лимон :lol:
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