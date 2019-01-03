yudjin "Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями, которые началось в суде по уголовным делам Костанайской области #5





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5678

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 12:29 Зачем делать закрытым такой процесс? Это же не коррупционеров чиновников судят, которые много чего интересного могут рассказать. Тут вроде как виновные есть, других нет...паровозом никого не потащат...

Или боятся огласки возможных нестыковок? Люди же уже не верят в правосудие.



[Исправлено: yudjin, 03.01.2019 - 12:31]