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≡ "Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями, которые началось в суде по уголовным делам Костанайской области 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями, которые началось в суде по уголовным делам Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34627
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предварительное слушание по уголовному делу в отношении 30-летнего Анатолия Шевченко и 26-летнего Руслана Ажанова началось в суде по уголовным делам Костанайской области сегодня, 3 января. Они обвиняются в покушении на изнасилование, изнасиловании и убийстве с особой жестокостью 18-летней Дарьи Махартовой.
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§ Khalisi
"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями, которые началось в суде по уголовным делам Костанайской области
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 95
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 12:09
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§ Khalisi
"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями, которые началось в суде по уголовным делам Костанайской области
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 95
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 12:09
Комментарий проходит проверку.
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§ сайлау курманов
Re: "Будем настаивать на пожизненном" - родственники...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2993
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.01.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтоб в аду сгорели. Сволочи вместе с родней
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* drakon
Re: "Будем настаивать на пожизненном" - родственники...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.01.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в чём - состояла, Следственная Тайна?... 8-)
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§ yudjin
"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями, которые началось в суде по уголовным делам Костанайской области
yudjin


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Сообщений: 5678
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.01.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем делать закрытым такой процесс? Это же не коррупционеров чиновников судят, которые много чего интересного могут рассказать. Тут вроде как виновные есть, других нет...паровозом никого не потащат...
Или боятся огласки возможных нестыковок? Люди же уже не верят в правосудие.

[Исправлено: yudjin, 03.01.2019 - 12:31]
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