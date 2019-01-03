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§ NG.kz
МВД о грядущей реформе: Казахстанцы оценят все по результатам
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34627
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В МВД прокомментировали частое появление скандальных видеороликов с сотрудниками полиции, вызывающих шквал критики со стороны населения. Во многом претензии граждан обоснованы, отметил официальный представитель ведомства Алмас Садубаев.
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§ Khalisi
Re: МВД о грядущей реформе: Казахстанцы оценят все по...
Khalisi


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Сообщений: 95
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нут все верно. Тут дело в моральных качествах полицейского. Иной и материться не станет, а другой жену свою побьет на глазах всего двора. И ничего ему хат это не будет. Так что тут не угадаешь.
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§ Йцукен
Re: МВД о грядущей реформе: Казахстанцы оценят все по...
Йцукен


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Сообщений: 28
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 03.01.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Настоящий политик, и вроде говорил и ничего не сказал.
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§ Khalisi
МВД о грядущей реформе: Казахстанцы оценят все по результатам
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 95
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 12:04
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