Khalisi Re: МВД о грядущей реформе: Казахстанцы оценят все по... #1





(Пользователи) Сообщений: 95

Регистрация: 07.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 11:09 Нут все верно. Тут дело в моральных качествах полицейского. Иной и материться не станет, а другой жену свою побьет на глазах всего двора. И ничего ему хат это не будет. Так что тут не угадаешь.