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§ NG.kz
Бывший полицейский задержал молодых людей, сливающих бензин из чужих автомобилей в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34627
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанаец Ержан Баекенов случайно стал свидетелем преступления. Трое молодых людей сливали бензин с чужой автомашины в одном из костанайских дворов по улице Северная.
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§ Khalisi
Re: Бывший полицейский задержал молодых людей, сливающих бензин...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 95
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец бывший полицейский!
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§ сайлау курманов
Re: Бывший полицейский задержал молодых людей, сливающих бензин...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2993
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.01.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На моем старом фольце невозможно слить бензин. Там стоит чтото не пускающии шланг вовнутрь
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