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§ NG.kz
Приговор бывшему детдомовцу, убившему односельчанина, вынесен в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34627
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24-летний Александр Лукин, который по версии следствия в ночь с 14 на 15 августа забил молотком 53-летнего жителя поселка Сергеевка Сергея Наймушина, приговорен к 9 годам лишения свободы в исправительном учреждении максимальной безопасности.
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§ Khalisi
Re: Приговор бывшему детдомовцу, убившему односельчанина,...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 95
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До чего людей белая доводит...
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