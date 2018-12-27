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§ NG.kz
Концерт и фейерверк: что ожидает костанайцев в новогоднюю ночь
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34627
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Праздничная программа на площади перед областным акиматом начнется вечером 31 декабря и завершится после полуночи уже 1 января 2019 года. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в пресс-службе акимата города Костаная.
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* drakon
Re: Концерт и фейерверк: что ожидает костанайцев в новогоднюю...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.12.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сколько Лимонов, на воздух - вылетит?... :lol:
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§ Khalisi
Re: Концерт и фейерверк: что ожидает костанайцев в новогоднюю...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 95
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В такой мороз кто нибудь ходил?
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