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§ NG.kz
Приговор по делу о хищении 5 млн тенге в Костанайском доме ребенка «Дельфин» вынес суд
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34627
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2,5 года в исправительном учреждении минимальной безопасности (в колонии-поселении) - такой приговор вынесен 35-летней Айымгуль Джамашевой, которая работала главным бухгалтером КГУ "Дом ребенка "Дельфин".
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§ Серый волк
Re: Приговор по делу о хищении 5 млн тенге в Костанайском доме...
Серый волк


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Сообщений: 9774
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.12.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У грудных младенцев в доме ребенка воровали? :lol: :lol: :lol: :lol:

Ну вот свершилось! Это должно было быть и наконец произошло!

Теперь кОстанайских чиновников можно называть полными кавалерами ордена воровской подвязки! :lol: :lol:

Детский сады воровали? Воровали!
Предприятия разграбили? Разграбили!
Библиотеки? Кинотеатры? Скверы? Городской электротранспорт наконец вместе с опорами и медной контактной сетью! Про бюджеты и доргоги уже и говорить нечего!

Наверное этой мадам на тюрьма нуно наколоть самый большой синий орден! :lol:

Она полностью завершила превращение кОстанайских чиновников в самых самых и лучших из лучших в своём деле в стране! :lol: Да и пожалуй в мире! :lol:
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§ Адам
Приговор по делу о хищении 5 млн тенге в Костанайском доме ребенка «Дельфин» вынес суд
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 945
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 03.01.19 - 01:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Она полностью завершила превращение кОстанайских чиновников в самых самых и лучших из лучших в своём деле в стране!


Как пела Алла Борисовна П.: Так-же как все, как все.. :-x

[Исправлено: Адам, 03.01.2019 - 05:18]
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§ Khalisi
Re: Приговор по делу о хищении 5 млн тенге в Костанайском доме...
Khalisi


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Сообщений: 95
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Печально все это
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§ Khalisi
Re: Приговор по делу о хищении 5 млн тенге в Костанайском доме...
Khalisi


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Сообщений: 95
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что мы можем? Только вздохнуть и развесим руками. Нут ещё вечером на кухне повозмущаться
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