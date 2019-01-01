NG.kz Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500 тысяч тенге



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 02:06 Средний доход семьи казахстанцев в 500 тысяч тенге озвучил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, отвечая на вопрос о доступности жилья в стране на встрече со СМИ, передает Sputnik Казахстан. "Сколько работаю — всю жизнь строим жилье, и все время проблема не спадает. Это и хорошо с одной стороны — значит, растет население, потребность растет.

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