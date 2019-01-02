/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Живого младенца нашли под завалами в Магнитогорске спустя сутки поисков		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Живого младенца нашли под завалами в Магнитогорске спустя сутки поисков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34619
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Живого младенца нашли на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. 11-месячный ребёнок пролежал под завалами больше суток. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Читать новость

§ Vital
Re: Живого младенца нашли под завалами в Магнитогорске спустя...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6846
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это чудо. Маленький Ваня во второй раз родился. Из РФ сми он щас уже в Москве. Состояние тяжёлое но стабильное и не смертельное.
Дай бог ему здоровье.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 153
Пользователей: 0
Всего: 153

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх