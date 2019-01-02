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§ NG.kz
Пост главного тренера ФК «Тобол» займет Владимир Газзаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34619
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Футбольный клуб "Тобол" сменил главного тренера. Контракт с Мареком Зубом, занимавшим этот пост в прошлом сезоне, подписан не будет. Место Зуба займет Владимир Газзаев. Об этом официально сообщила пресс-служба ФК.
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§ Алиса
Re: Пост главного тренера ФК «Тобол» займет Владимир Газзаев
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4460
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.01.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
оййй, такие вещи уже , по-моему, можно не сообщать....
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§ drakon
Re: Пост главного тренера ФК «Тобол» займет Владимир Газзаев
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15487
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.01.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Контракт с Мареком

Наш Марик , тоже - уходит... :lol:
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