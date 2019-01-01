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§ NG.kz
Предновогодняя трагедия: в Магнитогорске рухнул подъезд десятиэтажки. Что известно о ЧС в Челябинской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34615
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.19 - 01:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Магнитогорске утром в понедельник, 31 декабря. В результате обрушился целый подъезд, по последним данным, погибло семь человек. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев.
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§ Сабыр
Re: Предновогодняя трагедия: в Магнитогорске рухнул подъезд...
Сабыр


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Сообщений: 101
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 01.01.19 - 01:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думаю что это вовсе не газ.. Просто для интереса сравните снимки взрыва газа и фото взрывов терактов. Да и по ажиотажу видно всю важность произошедшей проблемы. Типичный почерк террористов,31 число и 6 утра. Да и удивляет как они быстро определили что взрыв газа,без разбора завалов,без следствия..
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§ Khalisi
Re: Предновогодняя трагедия: в Магнитогорске рухнул подъезд...
Khalisi


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Сообщений: 72
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 01.01.19 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Людей очень жалко. Соболезную всем, кто потерял близких.
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