/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 981 из 981«1...979980981
Куратор темы: drakon
§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2341
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Анжела так и не пришла :-x
Новый год сам пришёл! :lol:
Первый раз такое ;-)
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15485
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталий, как там у Вас?
У нас, вчера, ровно в 24 часа,
дождь начался. Такого ещё небыло... :lol:
Сейчас тоже дождь - идёт... :oops:
Профайл

§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2341
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да пасмурно и +7, тоже не солнечно :lol:
Но что бы Меркель не поздравила... не порядок однако ;-)
Пойдём в сауну греться :lol:
С Новым Годом! Пусть и свиньи, главное оставаться человеком ;-) !!!
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15485
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, как там? КОстанай.
Телефоны у всех - работают?... :lol:
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15485
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже много лет - думаю.Почему в Казахстане,
России, такие - длинные Праздники?

Оказывается - вот в чём дело... :lol: :oops:
Профайл

§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 562
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.01.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну, как там? КОстанай.
Телефоны у всех - работают?...

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791923&topic_id=25576&forumid=2&1546338561


По крайней мере у меня работает, вчера отправил СМС запрос, с указанием ИНН, ответили полученный ИНН уже закреплён за данным номером.
/////

[Исправлено: Ольга Колоколова, 01.01.2019 - 17:11]
Профайл

§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2341
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Спасибо порадовало! ;-)
А у нас не задалось :-x слабо стреляли, не то что в прошлом году.
Фотки выкладывал. Если что видео пострелушек позже выложу.
Профайл

§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 562
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.01.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А у нас не задалось слабо стреляли, не то что в прошлом году.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25576&post_id=791928&order=0&viewmode=flat&pid=791923&forumid=2#791928


У нас как-то фейерверки прижились, действительно до Нового Года некоторые пиротехники начали репетировать, а вот примерно начиная с 00.10 везде гремело. Ну и несмотря на мороз народ в центр подтянулся на главный фейерверк.
Профайл

§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2341
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.19 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот у нас короткое видео, новогодние посрелушки! :lol:


Видео чего то не хочет работать, вот ссылка:
https://radikal.ru/video/HxdzbAt8T5S

[Исправлено: elektron, 01.01.2019 - 12:05]
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15485
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
слабо стреляли,

Цитата:
Kairat stayer:
как-то фейерверки прижились

У нас тоже в деревне слабо - стреляли.
Видать народ - решил,зачем деньги
на ветер зря бросать. Так ребятишкам,
малым - показали. Взрослые детишки-
наверное лучше на Пиво - тратились... :lol:
Профайл

§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 562
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.01.19 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вот у нас короткое видео, новогодние посрелушки!

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=14700&1546341270


У нас просто кучнее, пространство суженное и залпы пересекаются между собой, это-же продолжение шоу программы, главный фейерверк осуществляется за счёт бюджета традиционно, судя потому, что граждане подтянулись им нравится. У вас пойдет, в целом нормально.

Цитата:
drakon:
Видать народ - решил,зачем деньги
на ветер зря бросать. Так ребятишкам,
малым - показали.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=14700&1546341270
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15485
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.19 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
главный фейерверк осуществляется за счёт бюджета традиционно,

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791933&topic_id=25576&forumid=2#791933

Не знаю,как у Електрона, у нас в деревне-
Бюджет - не тратится на это. Просто жители
сами - пуляют... :lol: :oops:
Профайл

§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2341
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.19 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
сами - пуляют...

У нас тоже самое. :lol:
Профайл

§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 562
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.01.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Бюджет - не тратится на это.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791935&topic_id=25576&forumid=2&1546342819

Цитата:
elektron:
У нас тоже самое.


Это-я понял. Наши люди, как в известной кинокомедии на такси в булочную не ездят, тоже экономят, однако, любят бесплатные фейерверки.
Профайл

§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2341
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.19 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в Штутгарте например уже в 6-ть вечера начинают.!
последний в 22.00, С Путиным
Ну и в заключении в 00:00 все или почти все выходят пострелялки устраивают.
Вот только Меркель не поздравляла нас в этот раз :-x
Но Новогоднее настроение нам так просто не испортишь :lol: :-P
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 981 из 981«1...979980981
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 182
Пользователей: 1
Всего: 183

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх