elektron Моя Деревенька и её окрестности. #14715





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2341

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:03 У нас в Штутгарте например уже в 6-ть вечера начинают.!

последний в 22.00, С Путиным

Ну и в заключении в 00:00 все или почти все выходят пострелялки устраивают.

Вот только Меркель не поздравляла нас в этот раз

Но Новогоднее настроение нам так просто не испортишь