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≡ Николай ВОРОНИН: Не все лебедь, что над водой торчит		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Не все лебедь, что над водой торчит
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34615
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.18 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последние дни ушедшего года идут под эгидой тотального подведения итогов. Их подводят в республике, области, на предприятиях. Чиновники с важным выражением лица, пользуясь в своей речи только превосходной степенью, рассказывают о головокружительных успехах, достигнутых в 2018 году.
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§ Трэвэл
Re: Николай ВОРОНИН: Не все лебедь, что над водой торчит
Трэвэл


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Сообщений: 119
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.01.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да тут у вас прям страдальческие настроения, сериалы что ли на досуге смотрите? А у некоторых комментаторов паранойя прослеживается... Им всё время что-то кажется, им недоплачивают, от них что-то скрывают. Может, их в детстве недолюбили? Ну нельзя видеть всегда во всем только плохое. P.S. Всех с Новым годом!
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* elektron
Николай ВОРОНИН: Не все лебедь, что над водой торчит
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2337
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Да тут у вас прям страдальческие настроенияИсточник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=36457&viewmode=flat&sortorder=0&start=15&1546336339

Если Вы меня в виду имеете, так имейте смелость писать ответ лично, а не обобщать.
При чём тут страдальчиские настроения и прочий бред. Если вам лично наплевать на соотечествеников, то не нужно переносить это на других как "страдальчески". Или Что то не так? Сами же писали про проблемы парковки или? Если я в чём не прав, поправьте уважаемый! Только плиз без вашего пафоса. По вопросу конкретно если что есть сказать. А нет, так лучше жевать. 8-)
О забыл и ПС: С Новым Годом всех! :lol:

И ПСПС: А лично мне было бы очень интересно, где нефтедоллары? И почему благотворительные проекты собирают помощь, если в стране всё так благополучно при среднем доходе семьи в 500 тыс.? :-x Назарбаев сказал, не я.

[Исправлено: elektron, 01.01.2019 - 11:10]
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