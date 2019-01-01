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§ NG.kz
В Москве обрушился переход над катком в парке Горького. Есть пострадавшие
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34615
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Москве во время новогодних гуляний обрушился деревянный переход над катком в парке имени Горького.Произошло это прямо во время звучания гимна. По официальным данным 13 человек получили травмы. К счастью угрожающих жизни - нет.
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§ drakon
Re: В Москве обрушился переход над катком в парке Горького. Есть...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15482
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напишите кто - нибудь.
Чем закончились - гуляния-
в КОстанае?... :lol:
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