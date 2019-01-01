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Куратор темы: drakon
* elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2337
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Анжела так и не пришла :-x
Новый год сам пришёл! :lol:
Первый раз такое ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15482
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталий, как там у Вас?
У нас, вчера, ровно в 24 часа,
дождь начался. Такого ещё небыло... :lol:
Сейчас тоже дождь - идёт... :oops:
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* elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2337
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да пасмурно и +7, тоже не солнечно :lol:
Но что бы Меркель не поздравила... не порядок однако ;-)
Пойдём в сауну греться :lol:
С Новым Годом! Пусть и свиньи, главное оставаться человеком ;-) !!!
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15482
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, как там? КОстанай.
Телефоны у всех - работают?... :lol:
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