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§ NG.kz
Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500 тысяч тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34614
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.19 - 02:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Средний доход семьи казахстанцев в 500 тысяч тенге озвучил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, отвечая на вопрос о доступности жилья в стране на встрече со СМИ, передает Sputnik Казахстан. "Сколько работаю — всю жизнь строим жилье, и все время проблема не спадает. Это и хорошо с одной стороны — значит, растет население, потребность растет.
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§ Алиса
Re: Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4459
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.01.19 - 02:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Средний доход семьи казахстанцев в 500 тысяч тенге Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33368

и я так хочу. Я, видимо, не в том месте живу..хотя думала что в том .. Короче... :-(
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§ Сабыр
Re: Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 101
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 01.01.19 - 02:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По полляма месяц ещё и нет войны! Мы живём в раю! :lol:
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* elektron
Re: Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2332
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.19 - 03:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шустро коменты в новости перерастают! ;-) :lol:
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§ Vital
Re: Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6843
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.01.19 - 03:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нету сил больше это слушать.
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