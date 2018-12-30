alex_60 Re: Николай ВОРОНИН: Не все лебедь, что над водой торчит #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2347

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:46 ///Последние дни ушедшего года идут под эгидой тотального подведения итогов. Их подводят в республике, области, на предприятиях. Чиновники с важным выражением лица, пользуясь в своей речи только превосходной степенью, рассказывают о головокружительных успехах, достигнутых в 2018 году. О том, какой у нас хороший, мудрый и благородный президент. И что все достижения стали возможны только благодаря ему///



так и есть реально.

только сколько заготовлено дров в кубометрах,

при уничтожении облика Кустаная, молчат.

и куда продали дрова.

Костанай - город пеньков.

наверное он об этом не знает.

сократ ему не доложил.

а может и знает..

меньше деревьев, остальных ветром сдует .

в сторону соседей.