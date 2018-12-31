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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15478
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.12.18 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А и все равно, 11го февраля уничтожаются все мои ники.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791827&topic_id=25576&forumid=2#791827

С Праздником, Марик. С новым годом!
Зря ты решил - уйти... :lol:

[Исправлено: drakon, 31.12.2018 - 23:41]
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 6482
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот мы решили сфотаться..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 6482
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.18 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрим Хабар и ждем Назарбаева..
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15478
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.19 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан!!!

:-) :lol: :-) :lol: :-)
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§ Алиса
Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4459
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.01.19 - 02:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Алиса
Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4459
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.01.19 - 02:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракоша, Марик, с Новым годом!!!!!!!!!!!!!!
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 6482
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.19 - 02:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Дракоша, Марик, с Новым годом!!!!!!!!!!!!!!

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791894&topic_id=25576&forumid=2#791894

Алиса, я тебя там поздравил, но там нарушение наверно, но еще раз, тебя лично с Новым Годом и чтоб все было так, как ты планировала и даже больше!
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* elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2332
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.19 - 04:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё! Путина поздравление посмотрел, слезу смахнул! :)
Всех с Новым Годом! Удачи и счастья!
Жду Меркель! :lol: 8-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15478
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.19 - 04:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алиса. С Новым Годом, тебя, поздравляем!!!

Счастья - тебе и твоей семье... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15478
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.19 - 04:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Жду Меркель! :lol: 8-)

Виталий, она ко мне обещала - заглянуть... :lol:
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* elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2332
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.19 - 04:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
У нас народ словам особо не верит

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=14670

А у нас слово джентельмена на вес золота ;-)
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* elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2332
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.19 - 04:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ко мне обещала - заглянуть... :lol:

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25576&post_id=791910&order=0&viewmode=flat&pid=791874&forumid=2#791910

передавай привет! ;-)
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