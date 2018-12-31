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Куратор темы: drakon
§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности.
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 529
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.12.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital
У меня как в Москве - я в 21 вечера по местному выпью за Новый год в Кустанае(там будет 24-00 ) за тех друзей и родственников , которые там ещё есть!Ну а тебе в 3 по-кустанайски за меня ! Выдержки !noviy-god-1945.jpg

[Исправлено: Гога, 31.12.2018 - 09:39]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15476
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.12.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
разница в сколько будет от нашего времени?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=14655

Виталя, 5 часов во времени, разница.
У нас будет НГ, когда у вас -
будет уже 5 часов утра, 01.01. 2019 год.
С Новым Годом... :lol:
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§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 558
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.12.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех с наступающим Новым Годом!

Цитата:
maxsaf:
У нас такая жесть намечается, 150 человек прийдет, дэнс до утра, завал еды, дед мороз со снегуркой, киловатты звука, лазеры-шмазеры с дымом.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=14655&1546242488


У нас немножко по другому, корпоративы в основном прошли, кто хотел там ранее подрались уже, слава Богу, как информировали серьезных жертв не было. Теперь граждане дома Новый Год встретят и часть подтянется к главной ёлке в центр, там дискотека будет на свежем воздухе.

[Исправлено: Kairat stayer, 31.12.2018 - 13:56]
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§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 558
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.12.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный фейерверк согласно праздничной программе намечен на 1.00 часов, Кроме того, традиционно, по всему городу мини фейерверки будут, там дворовые доморощенные пиротехники за дело возьмутся и до утра пылят будут. Надеюсь, что тоже всё будет нормально.
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§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 558
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.12.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У нас такая жесть намечается, 150 человек прийдет, дэнс до утра, завал еды, дед мороз со снегуркой, киловатты звука, лазеры-шмазеры с дымом.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=14655&1546248701


У нас народ словам особо не верит, больше доверяют тому, что глазами видят. Поэтому если есть возможность и можно фотографировать, попозже пару фоток закинь, там жратву не надо, тут хватает, вот лазер-шмазер с дымом интересуют, всё равно особо видно не будет. Сам процесс важен, тем более как иностранцы всякие дэнсы танцует видели, на ютубе бути денс классный есть, там в основном используется работа ягодиц, бёдер, живота и рук, остальные части тела почти полностью неподвижны.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2347
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Карнавальную ночь посмотрели
смотрю на виски .
начинать , нет?
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2347
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.18 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тнт конкретно.
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности.
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1028
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.12.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:попозже пару фоток закинь, там жратву не надо, тут хватает, вот лазер-шмазер с дымом интересуют, всё равно особо видно не будет. Сам процесс важен, тем более как иностранцы всякие дэнсы танцует видели

А может лучше фотки паспортов скинуть, чтобы всех подряд иностранцами не называли то здесь, то во флуде? Вы удивитесь, сколько на нашей вечеринке неиностранцев. Надоели ваши ярлыки, которые вы якобы ни на кого не вешаете.
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§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 558
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.12.18 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:


Зачем? Какие ещё ярлыки, речь во флуде и вообще в целом, за форумных постояльцев идёт.
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§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 558
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.12.18 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут никакого подвоха нет, действительно интересно, я просто попросил вежливо, есть ли возможность скинуть и разрешено ли у вас запечатлять? Всякое же может быт, возможно правила не позволяют, критерии поведения людей в обществе разные, мало ли чего. Во флуде в шуточной форме написал. Тем более, думаю, что наш главный фейерверк и другие моменты наши местные осветят. Дракоша фотоматериалы интересные с комментариями частенько скидывает, а остальные получается нас в основном только критикуют, редко хвалят, надоедает пишете, а мы всё с восторгом воспринимаем. Никаких обид на мой взгляд не должно быть, разнообразие хотя бы один раз в год, наверное возможно.
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности.
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 529
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.12.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: Гога, 31.12.2018 - 16:10] Камчатка , Магадан , Сахалин уже встретили !!!!Ждите - ко всем придет !!!

[Исправлено: Гога, 31.12.2018 - 16:13]
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 6465
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, манты..
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности.
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 438
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.12.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 6465
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.18 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати там все потерли, как я отмечаю и как готовлюсь к новому году..
А и все равно, 11го февраля уничтожаются все мои ники.
С праздником дракоша.
С Рождественскими в первую очередь.
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 6465
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мишка уже пьян..
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