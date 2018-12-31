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§ NG.kz
Напоминаем, какая праздничная программа ожидает костанайцев в новогоднюю ночь
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34612
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Праздничные гулянья на площади перед областным акиматом начнутся вечером 31 декабря и завершатся после полуночи уже 1 января 2019 года. Фейерверк в час ночи. Расписание движения автобусов тоже тут. И аккуратнее - на улице мороз!!!
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§ arman_kst
Re: Напоминаем, какая праздничная программа ожидает костанайцев...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.12.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С наступающим!

А мы на работе в этот раз)
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§ Khalisi
Re: Напоминаем, какая праздничная программа ожидает костанайцев...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 31.12.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вас с наступающим
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§ yudjin
Re: Напоминаем, какая праздничная программа ожидает костанайцев...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5676
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.12.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая редакция НАШЕЙ Газеты, уважаемые и не очень пользователи!
С наступающим всех Новым 2019-ым!

Белочки должны быть не только на Первом канале, но и у вас. Потому что НГ - первая, лучшая и единственная НАША в своём деле!


Желаю Вам беличьей легкости, динамичности, грациозности, привлекательности, быстроты, выносливости и домовитости...
и чтобы к некоторым "белочка" приходила как можно реже ;-)
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§ таноми52
Re: Напоминаем, какая праздничная программа ожидает костанайцев...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 438
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.12.18 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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