yudjin Re: Напоминаем, какая праздничная программа ожидает костанайцев... #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5676

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:55 Уважаемая редакция НАШЕЙ Газеты, уважаемые и не очень пользователи!

С наступающим всех Новым 2019-ым!



Белочки должны быть не только на Первом канале, но и у вас. Потому что НГ - первая, лучшая и единственная НАША в своём деле!





Желаю Вам беличьей легкости, динамичности, грациозности, привлекательности, быстроты, выносливости и домовитости...

и чтобы к некоторым "белочка" приходила как можно реже