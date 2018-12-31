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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 6465
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, утка..
Хотя ее опять обзовут курицей..
Обжаренная..
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 3)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 438
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.12.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 6465
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.18 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а пока там что то жарится и готовится, то есть уже все готово, только осталось накрыть стол, немного и мотихоньку выпиваю грушевый сок..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 6465
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.18 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще я счастлив..
Этот год для меня начался больницами, до апреля валялся и ничто не предвещало хорошего..
Но как он закончился..
Ужос как безумно, безумно рад этому году, особенно второй его половине..
Я Счастлив..
За много лет..
Так выпьем же за то, чтобы каждый тут на форуме был когда нибудь таким же счастливым как я, и главное это счастие ощущал..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 6465
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оппа..
Новый год и елку то к чему стерли?
По моему сама Колоколова просила скидывать как отмечаем и как готовимся..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 6465
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.18 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно..
Вас понял, вспоминать как прошел год и как проходит этот, тем более показывать, это уже нарушение..
У меня ники сотрутся и все 11го февраля.
И Слава Богу..
Такое отношение..
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