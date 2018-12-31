211 Флуд и оффтопик (часть 3) #14809





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Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 23:09 Вообще я счастлив..

Этот год для меня начался больницами, до апреля валялся и ничто не предвещало хорошего..

Но как он закончился..

Ужос как безумно, безумно рад этому году, особенно второй его половине..

Я Счастлив..

За много лет..

Так выпьем же за то, чтобы каждый тут на форуме был когда нибудь таким же счастливым как я, и главное это счастие ощущал..