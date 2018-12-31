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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Алиса
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4456
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 31.12.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 3)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 435
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.12.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6842
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.12.18 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Седня ужасно хвалёный Казахтелеком работает, инет висит. Васап тупит. Я через файвай Казахтелеком седня общаюсь. Жуть. Говорят ихний мобильный тоже полная лажа. Симка их в простые дни зависает.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6842
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.12.18 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девчонки седня ждём от вас фото. С вашими кулинарными способностями. Салаты , мясо и т.д. за лучшие фото я подарю бутылку мартини. Знаю вы этот напиток любите.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 558
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.12.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В канун Нового Года, чёта тихо на форуме, да и вездесущие иностранцы куда-то убежали.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 558
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.12.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, гусей что ли все пекут?
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 3)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15474
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.12.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Странно, гусей что ли все пекут?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791843&topic_id=29403&forumid=2#791843

Гусей пекут на главный праздник, а это - Рождество,
которое уже давно прошло... :lol: ;-)
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 558
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.12.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Гусей пекут на главный праздник, а это - Рождество,
которое уже давно прошло...

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791849&topic_id=29403&forumid=2#791849


Ну, тогда понятно. Данке шон (спасибо) за разъяснение. А то тут некоторые без подтверждающих материалов, нам пытаются виртуально дым с пылью в глаза пустить.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 3)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 529
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.12.18 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer
Цитата:
вездесущие иностранцы куда-то убежали Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=14790
- Лишь бы не быть иностранцем в родной стране .
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