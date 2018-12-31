Kairat stayer Моя Деревенька и её окрестности. #14680





(Полноправные пользователи) Сообщений: 558

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:35 Тут никакого подвоха нет, действительно интересно, я просто попросил вежливо, есть ли возможность скинуть и разрешено ли у вас запечатлять? Всякое же может быт, возможно правила не позволяют, критерии поведения людей в обществе разные, мало ли чего. Во флуде в шуточной форме написал. Тем более, думаю, что наш главный фейерверк и другие моменты наши местные осветят. Дракоша фотоматериалы интересные с комментариями частенько скидывает, а остальные получается нас в основном только критикуют, редко хвалят, надоедает пишете, а мы всё с восторгом воспринимаем. Никаких обид на мой взгляд не должно быть, разнообразие хотя бы один раз в год, наверное возможно.