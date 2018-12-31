Kairat stayer Флуд и оффтопик (часть 3) #14798





(Полноправные пользователи) Сообщений: 558

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:41 Цитата: drakon:

Гусей пекут на главный праздник, а это - Рождество,

которое уже давно прошло...



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791849&topic_id=29403&forumid=2#791849 Гусей пекут на главный праздник, а это - Рождество,которое уже давно прошло...Источник:



Ну, тогда понятно. Данке шон (спасибо) за разъяснение. А то тут некоторые без подтверждающих материалов, нам пытаются виртуально дым с пылью в глаза пустить.