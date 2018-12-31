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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Во саду ли, в огороде...		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Во саду ли, в огороде...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34612
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу рассказать о безрадостной картине в одном из садовых обществ. Но если кто-то думает, что у других все по уму, то его ждет глубокое разочарование. Многие председатели, надо полагать, работают по одной схеме и все нуждаются в аудиторских, а где-то и прокурорских проверках.
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§ Vital
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Во саду ли, в огороде...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6839
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.12.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не праздничная статья.
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Во саду ли, в огороде...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1027
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.12.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Не праздничная статья.

Дык у тов. Воронина же праздничная, две таких праздничных статьи газета не потянет :-)
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§ Гога
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Во саду ли, в огороде...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 527
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.12.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда замечал , что ни один председатель ПКСК, садовых и гаражных обществ не уходить с поста добровольно , а держатся за свои места до последнего .
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§ Kairat stayer
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Во саду ли, в огороде...
Kairat stayer


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Сообщений: 552
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.12.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом может знать жена сына председателя, работающая в ПКСТ бухгалтером, и сын, тоже пристроенный в обществе и занимающийся, как заявил Крюков, помимо мелких услуг, разборкой брошенных дачных домиков и оград с последующей продажей. Хотя совместная работа родственников в правлении запрещена уставом общества.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33361

В целом актуальная тема освещена. В частности за брошенные домики, разве их нельзя через суд признать бесхозяйными и отдать желающим на законных основаниях, чтобы последние платили взносы и дачные общества развивались бы. Польза налицо, если конечно есть спрос.
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§ Vital
Аркадий ДЕНИСОВ: Во саду ли, в огороде...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6839
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.12.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Незя. Мой домик находится прям на центральной асфальтированной дороге. Рядом по соседству глав врач на новом мерсе приезжает, хотел выкупить у меня. С другой стороны комерц какой то , коттедж поставил. А мой заброшен. Не чё не сажаю. Некогда. Потом может быть займусь. Потому я против вашего предложения. Чем то напоминает 1917 год когда все частное забрали и в колхозы превратили.
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§ Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: Во саду ли, в огороде...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 552
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.12.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталий, шире следует мыслить, ты статью внимательно прочитай. Сын председателя кооператива заброшенные домики, ограждение разбирает и продаёт. Законны ли его действия? Точного механизма не знаю, возможно он через решение суда их признаёт бесхозными. Обстоятельства могут быть разными, могут же хозяева неожиданно появиться и потребовать своё имущество, за которое они не платили долгое время взносы.
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§ elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: Во саду ли, в огороде...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2326
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.12.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Законны ли его действия?

Однозначно не правомерны. Во первых по договору не допускается работа родственников.
Во вторых происходит де факто расхищение чужой частной собственности с целью обогащения.
Статья однако.
Ну и в третьих, не знаю тоже как на законодательном уровне,
но считаю сначала должно происходить процедура отчуждения участка или какая другая схема работать.
В общем при желании решить можно.
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