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Куратор темы: drakon
§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности.
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 527
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.12.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital
У меня как в Москве - я в 21 вечера по местному выпью за Новый год в Кустанае(там будет 24-00 ) за тех друзей и родственников , которые там ещё есть!Ну а тебе в 3 по-кустанайски за меня ! Выдержки !

[Исправлено: Гога, 31.12.2018 - 09:39]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15473
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.12.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
разница в сколько будет от нашего времени?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=14655

Виталя, 5 часов во времени, разница.
У нас будет НГ, когда у вас -
будет уже 5 часов утра, 01.01. 2019 год.
С Новым Годом... :lol:
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§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 552
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.12.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех с наступающим Новым Годом!

Цитата:
maxsaf:
У нас такая жесть намечается, 150 человек прийдет, дэнс до утра, завал еды, дед мороз со снегуркой, киловатты звука, лазеры-шмазеры с дымом.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=14655&1546242488


У нас немножко по другому, корпоративы в основном прошли, кто хотел там ранее подрались уже, слава Богу, как информировали серьезных жертв не было. Теперь граждане дома Новый Год встретят и часть подтянется к главной ёлке в центр, там дискотека будет на свежем воздухе.

[Исправлено: Kairat stayer, 31.12.2018 - 13:56]
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§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 552
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.12.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный фейерверк согласно праздничной программе намечен на 1.00 часов, Кроме того, традиционно, по всему городу мини фейерверки будут, там дворовые доморощенные пиротехники за дело возьмутся и до утра пылят будут. Надеюсь, что тоже всё будет нормально.
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