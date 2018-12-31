Kairat stayer Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Во саду ли, в огороде... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 552

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:05 Об этом может знать жена сына председателя, работающая в ПКСТ бухгалтером, и сын, тоже пристроенный в обществе и занимающийся, как заявил Крюков, помимо мелких услуг, разборкой брошенных дачных домиков и оград с последующей продажей. Хотя совместная работа родственников в правлении запрещена уставом общества.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33361



В целом актуальная тема освещена. В частности за брошенные домики, разве их нельзя через суд признать бесхозяйными и отдать желающим на законных основаниях, чтобы последние платили взносы и дачные общества развивались бы. Польза налицо, если конечно есть спрос.