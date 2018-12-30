alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. #14663





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2345

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:05 Я в Японии живу. ну и что.

ёй о тоси о мукаэкудасай (желаю вам хорошо встретить год)

перевод для тех кто японский не понимает.