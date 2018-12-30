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§ NG.kz
Сертификат на покупку 7 компьютеров получили воспитанники детской деревни "Жануя" в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34610
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 000 000 тенге на приобретение компьютерной техники обитателям детской деревни семейного типа «Жануя» подарил к новому году аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Гостей в "Жануе" принимали вчера, 29 декабря.
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§ КГСПС
Re: Сертификат на покупку 7 компьютеров получили воспитанники...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 656
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 30.12.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится, некоторое время назад на высшем уровне рекомендовали не афишировать такого рода акции.
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§ Серый волк
Сертификат на покупку 7 компьютеров получили воспитанники детской деревни "Жануя" в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9774
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.12.18 - 00:17
Комментарий проходит проверку.
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§ Серый волк
Сертификат на покупку 7 компьютеров получили воспитанники детской деревни "Жануя" в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9774
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.12.18 - 00:38
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ Серый волк
Сертификат на покупку 7 компьютеров получили воспитанники детской деревни "Жануя" в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9774
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.12.18 - 00:45
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ Серый волк
Сертификат на покупку 7 компьютеров получили воспитанники детской деревни "Жануя" в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9774
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.12.18 - 00:47
Комментарий проходит проверку.
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