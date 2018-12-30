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§ NG.kz
Политика под елкой - особые карнавальные костюмы казахстанских детей. Топ-5
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34610
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Каждый год особо оригинальные новогодние костюмы казахстанских детей попадают в новости. Взрослые основательно подходят к созданию образа для своего ребёнка. Их вдохновляют не сказки, комиксы или мультфильмы, а целые государственные программы".
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§ таноми52
Re: Политика под елкой - особые карнавальные костюмы...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 434
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.12.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Цифровой Казахстан", он представлен в виде робота. Использовано 20 метров светодиодной ленты, делали его месяц.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33367

Замечательное воображение и бездна фантазии
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§ Victor Yang
Re: Политика под елкой - особые карнавальные костюмы...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11114
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.12.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это привычка родителей угождать или это было целью конкурса? По-моему, ерунда какая-то.
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§ maxsaf
Re: Политика под елкой - особые карнавальные костюмы...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1023
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.12.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Замечательное воображение и бездна фантазии

У меня был в детстве почти такой же, но назывался "Космонавт". На другое название у нас фантазии не хватило :lol:
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§ Гога
Политика под елкой - особые карнавальные костюмы казахстанских детей. Топ-5
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 525
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.12.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С НОВЫМ ГОДОМ !!!!

[Исправлено: Гога, 30.12.2018 - 20:32]
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