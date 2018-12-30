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Куратор темы: drakon
§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности.
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 434
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.12.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15472
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.12.18 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Как легко вас провести . 8-)

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=14640

Мне - всёравно, где вы живёте.
Я думаю - так,если человек - не
называет место жительства, то он-
стесняется этого... :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2345
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
второй Экипаж смотрю. после первого.
с перерывом на кофе.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15472
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.12.18 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пешеходная дорога в лесу.

Там слева - автомобильная... :lol: :oops:
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности.
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 434
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.12.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности.
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 434
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.12.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности.
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 434
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.12.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья, прошу прощения за назойливость. Учусь помещать изображения
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2345
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.18 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я в Японии живу. ну и что.
ёй о тоси о мукаэкудасай (желаю вам хорошо встретить год)
перевод для тех кто японский не понимает.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2345
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.18 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Пешеходная дорога в лесу.

уныло. как и все в Германии.
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