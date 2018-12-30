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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2341
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Хорошо - кушать, хорошо - пить

Нажраться как свинья.
Да, да.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15470
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.12.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего себе... :-o
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15470
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.12.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мы с Барбарой, перед обедом в лес-ездили.

Это дерево, года 2 назад, во время шторма-
упало.Прямо на дорогу, лесную.Ствол - отпилили,
а корень так и остался... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15470
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.12.18 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Нажраться как свинья.
Да, да.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791768&topic_id=25576&forumid=2#791768

Ну не каждый же год Символ - Свинья... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2341
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
в лес-е

странный лес.
из фильма ужасов.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15470
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.12.18 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, Барбара вот ветки - нарезала, в лесу.

Как ты - думаешь, зачем?... :lol: :oops:
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* Гога
Моя Деревенька и её окрестности.
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.12.18 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: Гога, 30.12.2018 - 15:41]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2341
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.18 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
думаешь, зачем?.


на продажу наверное.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2341
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у нас 3-4 января рабочие дни.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15470
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.12.18 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
у нас 3-4 января рабочие дни.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791776&topic_id=25576&forumid=2#791776

Гога у нас - Россиянин, что ли?... :lol: :oops:
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* Гога
Моя Деревенька и её окрестности.
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.12.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: Гога, 30.12.2018 - 16:08]
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* Гога
Моя Деревенька и её окрестности.
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.12.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon
Цитата:
Гога у нас - Россиянин, что ли? Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25576&post_id=791778&order=0&viewmode=flat&pid=0&forumid=2#791778
- Есть какие - то вопросы ?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15470
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.12.18 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
- Есть какие - то вопросы

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791779&topic_id=25576&forumid=2#791779

Вот теперь понятно. Гога - Казахстанец... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15470
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.12.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
на продажу наверное.

Алекс, продажа уже давно-закончилась.

Вот,для - этого,чтобы зеьлю - укрыть.
А вам лишь бы что - продать... :lol: :oops: 8-)
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* Гога
Моя Деревенька и её окрестности.
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.12.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon
Как легко вас провести . 8-) 8-)

[Исправлено: Гога, 30.12.2018 - 16:45]
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