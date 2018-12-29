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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2335
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Своего ЛН - жалко?

долго думал.
кто это.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2335
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
если даже майонез - под запретом.


да. как вы живете. все под запретом.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15461
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.18 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кто это.

Лидер Нашгазета... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2335
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Лидер Нашгазета...


мудрено как то.
моя твоя не понимать.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15461
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.12.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
моя твоя не понимать.

Алекс, давно стал моя - не понимать?... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2335
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да нет , это тоже слова из песни.
но видно ты иногда боишься.
наззвать все своими именами.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15461
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.12.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ты иногда боишься.
наззвать все своими именами.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791753&topic_id=25576&forumid=2#791753

Незззя, мне Алекс, называть - всё своими именами.
Ты сам прекрасно об этом - знаешь... ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2335
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
плюс 7 смотрю у тебя.
наверное новые немцы подняли температуру.
чтобы было как в Африке.
у нас минус 16.
переселенцы с юга видать не сильно едут.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2335
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ты сам прекрасно об этом - знаешь...


да ,конечно знаю.
да и Путин следит за нами.
бывших же не бывает.
меняются пароли, явки.

[Исправлено: alex_60, 30.12.2018 - 13:55]
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15461
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.12.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
у нас минус 16.

-16,тоже довольно таки - высокая температура,
для декабря. Тоже - едут Африканцы.
Да вам десятка полтора - хватит,чтобы
поднять температуру... :lol:
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