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§ NG.kz
Компания Samsung запатентовала гибкий телевизор со сворачивающимся экраном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34608
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Южнокорейская компания Samsung запатентовала гибкий телевизор со сворачивающимся (складным) экраном. В патенте отмечается, что телевизор будет складываться по вертикали в своеобразный свиток.


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§ alex_60
Re: Компания Samsung запатентовала гибкий телевизор со...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2335
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
к чему это. не понимаю.
телевизоры в рулоне.
круглые лучше тогда.
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