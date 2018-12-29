yudjin Что нельзя подавать на новогодний стол, рассказал главный санврач #7





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5675

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:29 Традиционно НГ отмечают не только в семейном кругу, но и в трудовых коллективах в последний рабочий день... не путать с корпоративной пьянкой иногда с мордобоем в жральнях...

Как раз к празднично-офисному подведению итогов принёс такую настоящую советскую авоську с набором некогда дефицитного товара:





под ёлкой с настоящими советскими игрушками смотрится вообще ностальгически



[Исправлено: yudjin, 30.12.2018 - 13:33]