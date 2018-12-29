/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 986 из 986«1...984985986
§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2335
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О,подарок от нг,на Новый год.
отключение комментариев во флуде
наверное за поддержку когда их отключали.
высказали так сказать спасибо.
таким образом.
ну-ну.
спасибо Вам.

[Исправлено: alex_60, 29.12.2018 - 17:33]
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2335
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 17:35
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2335
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 18:15
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6834
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Алекс друг , остановись. Видишь они седня не в духе:)))
В деревеньку к драгу перескочи на время. ;-)

[Исправлено: Vital, 29.12.2018 - 17:32]
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2335
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
остановись.


ты был стерт, через минуту , ты в норме..
что там у них.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2335
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 18:45
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2335
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть кто живые?
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2335
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по 1 каналу сегодня Новогодний концерт показали
все лучшие. попарно почему то.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2335
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пели на итальянском и русском языке.
Профайл

§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6834
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Я тоже смотрел. Ну как смотрел. Для фона телек был включен а я в это время кушать готовил.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2335
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
задался вопросом, как встречают Новый год год в Африке.
оказывается как и у нас.но естьотличия..
///В западной части континента можно увидеть самый необычный Новый год в Африке. Традиции здесь уходят своими корнями в минувшие тысячелетия, и заключаются они в следующем. Например, местные жители бегают наперегонки на четвереньках с яйцом во рту. Важно не разбить и не прокусить его, а также не повредить скорлупу. После начинаются ритуальные танцы вокруг костра, где главари племен исполасывают себя специальными ножами. Но их раны тут же затягиваются благодаря мазям, сделанным на основе местных растений. //
Профайл

§ Алиса
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4454
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 30.12.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
с яйцом во рту. Важно не разбить и не прокусить его, а также не повредить скорлупу.
Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791750&topic_id=29403&forumid=2&1546152827


и получается, даже сальмонеллеза не боятся? :oops:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 986 из 986«1...984985986
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 248
Пользователей: 1
Всего: 249

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх