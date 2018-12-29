alex_60 Флуд и оффтопик (часть 3) #14786





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2335

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:57 задался вопросом, как встречают Новый год год в Африке.

оказывается как и у нас.но естьотличия..

///В западной части континента можно увидеть самый необычный Новый год в Африке. Традиции здесь уходят своими корнями в минувшие тысячелетия, и заключаются они в следующем. Например, местные жители бегают наперегонки на четвереньках с яйцом во рту. Важно не разбить и не прокусить его, а также не повредить скорлупу. После начинаются ритуальные танцы вокруг костра, где главари племен исполасывают себя специальными ножами. Но их раны тут же затягиваются благодаря мазям, сделанным на основе местных растений. //