yudjin Николай ВОРОНИН: Не все лебедь, что над водой торчит #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5674

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 10:43 Цитата: Мы забыли об одном золотом правиле, которое гласит: «Не смотри



А я другую мудрость вспомнил, приписываемую Фаине Раневской:

Под красивым хвостом павлина, скрывается самая обычная куриная ж...па!



Под очередным пластическим ремонтом проспекта Абая, скрывается "освоение" и как результат бега и суды.

Под цифровизацией освещения в городе скрывается угодничество одному человеку несмотря на несоразмерные расходы и полученную выгоду.

Под недоделанной латинизацией скрывается бегущий впереди паровоза страх нацпатриотов быть ущемленными неизвестно, правда, кем.

Под сменой табличек скрывается политика государства по декоммунизации и деколонизации и как результат сомнительное самоутверждение, за счёт уничтожения истории.

Наконец, за дежурными словами о демократии, свободе слова и прессы, скрывается желание взять под колпак неугодные для власти и её обличающие сми.

Таковы печальные итоги 2018 года...



[Исправлено: yudjin, 30.12.2018 - 10:51]