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≡ Николай ВОРОНИН: Не все лебедь, что над водой торчит		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Не все лебедь, что над водой торчит
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34607
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.18 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последние дни ушедшего года идут под эгидой тотального подведения итогов. Их подводят в республике, области, на предприятиях. Чиновники с важным выражением лица, пользуясь в своей речи только превосходной степенью, рассказывают о головокружительных успехах, достигнутых в 2018 году.
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§ maxsaf
Re: Николай ВОРОНИН: Не все лебедь, что над водой торчит
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1021
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.12.18 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Где российские лифты, китайские телевизоры?

"Вы только инвестируйте и верьте в нас" (С) :-)

Цитата:
или это распил бабла

:-o вы что такое говорите?
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§ yudjin
Николай ВОРОНИН: Не все лебедь, что над водой торчит
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5674
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.12.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы забыли об одном золотом правиле, которое гласит: «Не смотри


А я другую мудрость вспомнил, приписываемую Фаине Раневской:
Под красивым хвостом павлина, скрывается самая обычная куриная ж...па!

Под очередным пластическим ремонтом проспекта Абая, скрывается "освоение" и как результат бега и суды.
Под цифровизацией освещения в городе скрывается угодничество одному человеку несмотря на несоразмерные расходы и полученную выгоду.
Под недоделанной латинизацией скрывается бегущий впереди паровоза страх нацпатриотов быть ущемленными неизвестно, правда, кем.
Под сменой табличек скрывается политика государства по декоммунизации и деколонизации и как результат сомнительное самоутверждение, за счёт уничтожения истории.
Наконец, за дежурными словами о демократии, свободе слова и прессы, скрывается желание взять под колпак неугодные для власти и её обличающие сми.
Таковы печальные итоги 2018 года...

[Исправлено: yudjin, 30.12.2018 - 10:51]
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§ Йцукен
Re: Николай ВОРОНИН: Не все лебедь, что над водой торчит
Йцукен


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Сообщений: 27
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 30.12.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Латиница нужна не для национализации, а для того чтобы оставить след в истории страны.
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